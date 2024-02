Ricoverato in gravi condizioni alunno accoltellato in un istituto professionale: arrestato presunto aggressore 18enne

Un 18enne è stato identificato e rintracciato a Rozzano, dai carabinieri di Pieve Emanuele, che lo ritengono responsabile dell’aggressione di un giovane, accoltellato all’uscita di scuola nel pomeriggio di oggi. La vittima, un 15enne di Vernate è stato trasportato all’ospedale Humanitas. Il presunto aggressore, un 18enne italiano di Rozzano, non frequentante l’istituto, inizialmente sarebbe scappato subito dopo l’accoltellamento, ma è stato identificato, rintracciato e arrestato dai Carabinieri.

Il giovane – a quanto apprende l’Adnkronos – è stato identificato grazie alle immagini delle telecamere della sorveglianza comunale, visionate immediatamente dopo l’aggressione dalla Polizia locale di Pieve Emanuele, il cui comando si trova nello stesso stabile dell’istituto professionale. Le immagini hanno consentito anche di ritrovare l’arma utilizzata, un coltello da cucina, gettato subito dopo nel cestino di una via poco distante dalla scuola.

Secondo le prime informazioni, a scatenare l’aggressione sarebbero stati screzi legati a una ragazza. Il 18enne ha aspettato la vittima all’uscita da scuola. La discussione è poi degenerata e il 15enne ha cercato riparo all’ingresso dell’istituto, ma è stato raggiunto e accoltellato dall’altro giovane. Il giovane nel frattempo è stato arrestato per lesioni personali aggravate il 18enne di Rozzano, ritenuto responsabile dell’accoltellamento, fanno sapere in una nota i carabinieri al termine degli accertamenti.

Dopo l’aggressione è stato soccorso da un’insegnante del centro di formazione professionale e dagli agenti della Polizia locale, intervenuti subito. I testimoni riferiscono che a terra c’era molto sangue e che il ragazzo era molto pallido all’arrivo dell’ambulanza. Il 15enne è stato trasportato in codice rosso in ospedale, dove resterà in osservazione fino a domani mattina. Il codice dell’emergenza è stato trasformato in arancione e il ragazzo non è considerato dai medici in pericolo di vita. (Adnkronos)