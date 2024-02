Il Tennis Club ha ottenuto la benemerenza sportiva del “Kalat Winner – Caltanissetta che vince nello Sport”

Il Tennis Club Caltanissetta ha conquistato il prestigioso Kalat Winner – Caltanissetta che vince nello Sport. Al centro culturale Michele Abbate i vertici del Tennis Club nisseno hanno ricevuto la benemerenza sportiva per la storica promozione della prima squadra del Tennis Club Caltanissetta in serie B.

Una promozione storica in quanto è stata la prima volta in assoluto che una squadra di Tennis nella provincia di Caltanissetta ha raggiunto il campionato di serie B. Il presidente Nicosia ha ringraziato tutti coloro che hanno reso possibile la conquista di questo incredibile traguardo. Nel contempo ha anticipato che, per la nuova stagione in B, sarà un campionato a livello nazionale di spessore, con nuove sfide che attendono i tennisti nisseni che cercheranno di farsi trovare pronti per i nuovi appuntamenti del 2024.