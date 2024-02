Il Rotary Club Valle del Salso promuove le città virtuose

Venerdì 9 febbraio alle h. 17:00 avrà luogo un importante Convegno sulle smart city e digitalizzazione della pubblica amministrazione, che si propone di approfondire le variabili critiche di successo per la creazione di un modello di città virtuosa e sostenibile; di individuare gli elementi che caratterizzano una qualità dei servizi ottimale e, più in generale, una migliore qualità della vita dei propri cittadini e city users, messa a punto dalla pubblica amministrazione e, in particolare, dagli enti pubblici locali. L’evento che rientra nell’ambito delle iniziative sulla digitalizzazione previste dal Rotary International – Distretto 2110 Sicilia e Malta (Governatore Goffredo Vaccaro) è stato promosso dal Rotary Club Valle del Salso (Presidente Gaetano La Rosa) con la partecipazione attiva dei seguenti Rotary Club (RC) del territorio: RC Caltanissetta (Presidente Giuseppe Sagone, RC Gela (Presidente Silvio Scichilone), RC Canicattì (Presidente Baldassarre Saetta), RC Licata (Presidente Arianna Armenio), RC Niscemi (Presidente Franco Aleo) e RC San Cataldo (Presidente Salvatore Camilleri). L’iniziativa è realizzata col patrocinato dell’ANCI Sicilia (Presidente Paolo Amenta), del Consorzio Universitario di Caltanissetta (Presidente Walter Tesauro) e dell’Ordine dei Commercialisti di Caltanissetta (Presidente Giuseppe Lacagnina); con la collaborazione dell’Ordine degli Architetti di Caltanissetta (Presidente Piero Campa). Main Sponsor e Partner sarà la PA Digitale Sicilia srl. I relatori, esperti di livello internazionale, condivideranno le loro prospettive e offriranno spunti di riflessione, come di seguito precisato. Emanuela Ciapanna, Senior Economist del Servizio Studi della Banca d’Italia, con una relazione su “La digitalizzazione nelle Amministrazioni Locali: risultati dell’indagine IDAL 2023”; Elisabetta Oliveri, Public Policy Analyst del Dipartimento Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri con relazione su “Il processo di trasformazione digitale e tecnologica della PA”; Gaetano La Rosa, Senior Advisor, Strategy & Marketing – Presidente RC Valle del Salso – Relaziona su: “La Smart city nella prospettiva del marketing territoriale”; Elio Guarnaccia, Avvocato Amministrativista esperto in Appalti e Pubblica Amministrazione Digitale che relaziona su “Intelligenza artificiale e smart cities: modelli di acquisto secondo il nuovo codice dei contratti pubblici”; Onofrio Patermo, Dirigente PA Digitale Sicilia srl con relazione su “Tecnologie abilitanti per una PA digitale efficiente ed efficace”. Concluderà i lavori il Governatore Distretto 2110 Sicilia-Malta Rotary International Goffredo Vaccaro.