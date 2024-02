Delia. Approvato in Giunta Atto di indirizzo per promuovere il “Piano nazionale per l’agricoltura e l’alimentazione”

DELIA. L’altro ieri la giunta municipale di Delia, ha deliberato di impegnare il sindaco di Delia, Gianfilippo Bancheri, di promuovere e attuare, nei limiti delle sue competenze, le politiche, le azioni e gli interventi necessari per promuovere e attuare piattaforma politico sindacale della CIA-Agricoltori.

Gli interventi prioritari richiesti vanno dalla definizione di una legge quadro per il riconoscimento del valore delle produzioni delle imprese agricole lungo la filiera, garantendo l’equo compenso, compreso l’esposizione del doppio prezzo alla vendita. Alla definizione di norme che valorizzino il ruolo dell’agricoltura familiare nelle aree interne del Paese, dove è necessario uno snellimento burocratico e il riconoscimento economico per chi, da sempre, agisce come custode del territorio, anche al fine di limitare l’esodo dei giovani.

Ed anche dalla moratoria dei mutui e delle cambiali agrarie e ristrutturazione delle passività anche con l’intervento delle garanzie di ISMEA. Al consumo di suolo zero, dicendo “no” a nuove cementificazioni o a pannelli solari a terra. Per quanto riguarda la risorsa acqua, si chiede la definizione e rapida attuazione di un Piano strategico nazionale per la costruzione di grandi invasi a usi plurimi che facciano fronte al problema della carenza idrica, contrastando siccità, alluvioni e dissesto idrogeologico.

E poi emergenza fauna selvatica con l’introduzione di un percorso di raccordo di tutte le leggi regionali per rendere operativa ed applicabile la legge nazionale, fornendo così lo strumento applicativo alle regioni in grado di ottenere risultati tangibili e efficaci. Inoltre il contrasto alla troppa burocrazia, revisione della Pac, l’inapplicabilità degli ecoschemi, l’abolizione immediata dell’obbligo al 4% di incolto. Spingere per i pagamenti dei premi PAC ancora sospesi. Maggiore attenzione alla politica commerciale europea, in particolare sul Mediterraneo, garantendo la reciprocità delle regole negli scambi e impedendo la concorrenza sleale.

<<Questo piano – ha detto infine il sindaco Bancheri – valorizza tutta la filiera e crea valore in tutte le fasi della catena alimentare, dall’agricoltura alla distribuzione e al consumo. Penso che possa contribuire a sostenere gli agricoltori e a garantire prodotti di alta qualità per i consumatori>>.