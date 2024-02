Claudia Crimi, la fidanzata di Filippo Mosca: “Il suo stato d’animo è a terra”

“Ci speravo tanto davvero ma un po’ ce lo aspettavamo. Ieri quando l’ho sentito al telefono mi diceva che non credeva di poter ottenere gli arresti domiciliari, in Romania non interessano a nessuno le condizioni di vita in carcere”.

Lo dice Claudia Crimi, 26 anni, fidanzata di Filippo Mosca, il ventinovenne di Caltanissetta, arrestato i primi di maggio dell’anno scorso e detenuto da quasi 9 mesi, nel carcere di Porta Alba, a Costanza, in Romania, dopo una condanna in primo grado a 8 anni e 3 mesi per traffico internazionale di sostanze stupefacenti.

“Ottenere gli arresti domiciliari sarebbe stato importante – aggiunge Claudia, originaria di Messina, ma che lavora a Catania – perché Filippo soffre di colon irritabile, ha bisogno di farmaci e di una dieta equilibrata. Là mangia malissimo e infatti sta male quasi ogni giorno”. Claudia e Filippo si sentono quotidianamente al telefono, perché è concesso al ragazzo di fare oltre un’ora di telefonate quotidianamente. Oggi, però, non si sono sentiti. “Il suo stato d’animo è a terra – sottolinea la fidanzata – posso immaginare come si sentirà dopo la notizia del rifiuto dei domiciliari. A volte con lui è difficile comunicare, al telefono di sono dei momenti di silenzio, vive il carcere come una sofferenza ed una ingiustizia”. Da qualche settimana Filippo Mosca è in cella con altri sei italiani, tra questi il suo amico Luca Cammalleri di Caltanissetta con il quale era partito, ma le condizioni igienico sanitarie delle celle sono sempre precarie.