Catania, 13enne violentata da 7 egiziani. Meloni: “Ragazza stuprata, martire come Sant’Agata”

Nella sua visita lampo a CATANIA, per visitare la 3Sun Gigafactory Enel e partecipare alla Festa della Santa Patrona, la premier Giorgia Meloni, sabato pomeriggio, ha voluto ricordare anche la ragazza di 13 anni vittima dello stupro di gruppo nella villa comunale della città. Costretta a una violenza sessuale ad opera di sette giovanissimi ragazzi egiziani, tre dei quali minorenni.

“Mi colpisce particolarmente il fatto che proprio nel giorno in cui si celebra una giovanissima martire della tradizione cristiana, si debba vedere un’altra giovanissima vittima della violenza sessuale”, ha detto Meloni. La premier ha voluto così ricordare il martirio di Sant’Agata con un altro martirio, quello della giovanissima che mentre passeggiava con il fidanzatino, sequestrato durante lo stupro, ha dovuto subire uno stupro.

“Sono molto contenta di essere a CATANIA in un giorno particolarmente importante per la città, forse il giorno più importante dell’anno per questa città, la Festa di Sant’Agata. Una Festa che viene riconosciuta come una delle tre manifestazioni religiose più partecipate al mondo, una lunghissima e antica storia d’amore quella che lega Sant’Agata ai catanesi, una storia di fede e devozione, una storia che parla di identità e tradizione”, ha detto Meloni.

“E sono tutte cose che io credo valga la pena di difendere, in particolar modo in questo tempo. E quindi sono contenta di avere anche questa occasione a margine dell’iniziativa che stiamo portando avanti qui”. “Approfitto per fare una piccola digressione- ha aggiunto – Mentre venivo qui ho letto una notizia di cronaca che mi ha molto colpito. Riguarda una giovane ragazza di 13 anni, nuovamente vittima di una violenza di gruppo. Mi colpisce particolarmente il fatto che proprio nel giorno in cui si celebra una giovanissima martire della tradizione cristiana, si debba vedere un’altra giovanissima vittima della violenza sessuale. E voglio dirlo per esprimere la mia solidarietà a lei e alla famiglia, al fidanzato, per dire che lo Stato ci sarà e che lo Stato garantirà che sarà fatta giustizia. Scusate la digressione ma mi ha colpito questa notizia”