Un fumetto per Papa Pio X

“Proveniva da una famiglia contadina Giuseppe Sarto e non lo dimenticò mai. Nemmeno quando, nel 1903, divenne Papa. Sempre accanto agli ultimi, Pio X, proclamato santo il 29 maggio 1954, vivrà e morirà povero”. Ricordato per l’impegno civile e sociale, per il suo incessante battersi per la pace vera, quella disarmata, e per aver portato il Vangelo nelle case di tutti, il Papa di Riese, piccolo borgo in provincia di Treviso, è protagonista del bel fumetto di Claudio Bandoli e Davide Nordio intitolato non a caso Pio X. Un papa di campagna (Treviso, 2023)”.

Lo scrive L’Osservatore Romano. “In circa cinquanta pagine e con un linguaggio adatto anche e soprattutto ai più piccoli, il volumetto riesce a raccontare la storia di un uomo che dalla campagna veneta arriva fino al soglio pontificio, rimanendo uno spirito libero e semplice, profondamente vicino ai poveri e ai bisognosi fino alla fine del suo ministero. Dall’incontro fortuito, narrato per immagini, tra Papa Pio X e il giornalista Gritti, il (giovane) lettore può così approfondire la figura del Pontefice”.

Nello stesso fumetto – sottolinea il quotidiano della Santa Sede – viene ricordato il terremoto del 1908 che devastò le città di Reggio Calabria e Messina (Pio X contribuì attivamente alla ricostruzione di Calabria e Sicilia) ed il tema degli emigrati.