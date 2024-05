Puntualizzazioni sindaco di Mussomeli Catania a nota Asp Caltanissetta su problematiche “M. Longo”

MUSSOMELI – Così il sindaco Giuseppe Catania: “La nota dell’Asp di Caltanissetta diffusa in seguito alle preoccupazioni sollevate per il possibile depotenziamento del nosocomio di Mussomeli purtroppo non fa che confermare i timori segnalati dal sottoscritto. Innanzitutto, ritengo doveroso precisare che il sottoscritto non ha alcun interesse a screditare la dirigenza dell’Asp con la quale anzi mi sono spesso incontrato proprio per segnalare le criticità e le priorità dell’ospedale di Mussomeli; ogni mia sollecitazione è sempre stata ispirata solo ed esclusivamente dalla tutela del diritto alla salute dei miei cittadini e della comunità di oltre 10 paesi che costituiscono il bacino del M.I. Longo. Dal contenuto della nota diffusa dall’A.s.p. si intuisce chiaramente che la revoca del trasferimento del personale già assegnato all’Ospedale di Mussomeli deve intendersi definitiva poiché tale personale viene considerato in soprannumero. Tale circostanza contraddice palesemente le “rassicurazioni” fornite dall’Azienda quando afferma che “la Direzione Strategica in carica ha dato immediato mandato agli uffici interni (che ricordo sono sempre gli stessi che avrebbero già dovuto farlo visto che il direttore di presidio e il direttore sanitario sono gia in carica da anni) di adoperarsi affinché i due reparti di Riabilitazione e Lungodegenza fossero messi nelle condizioni di garantire un regolare funzionamento e conseguentemente ripristinare le unità operative, nei limiti previsti dalla dotazione organica”. Secondo la Direzione dell’Asp, quindi, i due nuovi reparti dovrebbero avere un regolare funzionamento con lo stesso personale attualmente in dotazione presso l’ospedale. Delle due l’una: o i nuovi reparti saranno aperti ma con l’inevitabile depotenziamento degli altri reparti e servizi esistenti (dai quali dovrà essere attinto il personale necessario alla Lungodegenza e alla Riabilitazione), oppure sarà necessario ulteriore personale rispetto a quello già esistente e quindi il ritrasferimento degli infermieri sarà stato un atto inutile che l’opera essere evitato atteso che gli jnterventi per riattivare Lungodegenza richiedono solo poche ore di lavoro. Apprendo con soddisfazione l’assegnazione delle figura del farmacista anche se penso di potere affermare che la stessa non rientrava fra le priorità del territorio, come, per esempio, invece è la figura del Ginecologo presso il Consultorio Familiare di Mussomeli e Vallelunga e numerosi specialisti quali l’Endocrinologo, il Cardiologo, il Reumatologo, il Diabetologo presso il Poliambulatorio, mancanze tante volte da me segnalate. Al fine di stemperare qualsiasi inutile polemica, voglio esprimere l’augurio che la Dirigenza dell’Asp raccolga gli stimoli e le segnalazioni provenienti da tutti i rappresentanti del territorio provinciale e instauri un rapporto di collaborazione con chi rappresenta e si fa portavoce delle istanze dei cittadini. Come ho sempre fatto con tutte le precedenti dirigenze, ogni miglioramento dell’offerta sanitaria riceverà il mio pubblico encomio e ringraziamento, ma l’amore che nutro per la mia comunità non mi consente di tacere — ora e sempre — di fronte le inerzie e ogni provvedimenti che penalizza i miei cittadini. (On. Giuseppe Catania Sindaco di Mussomeli)