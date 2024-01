Santa Caterina. Entro il 28 gennaio vanno presentate istanze per il Bonus Caregiver familiare

SANTA CATERINA. Il Comune di Santa Caterina ha emanato un avviso per ottenere il bonus Caregiver familiare. La scadenza dell’avviso è per il 28 gennaio 2024. E’ possibile presentare le istanze per l’accesso al beneficio economico una tantum per i “Caregiver familiari” di:

soggetti affetti da disabilità gravissima di cui all’art. 3 del DM. 26.09.2016;

soggetti affetti da disabilità grave di cui all’art. 3 comma 3 della L. 104/1992 e/o con invalidità al 100% e indennità di accompagnamento riconosciuta

E’ possibile presentare le domande consegnandole a mano presso il protocollo del Comune; oppure mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Per maggiori informazioni e per il modello di presentazione dell’istanza, si invita a consultare il seguente link: https://www.comune.santacaterinavillarmosa.cl.it/…/most…