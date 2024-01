Riesi, inaugurato al CIRS il progetto “ArtEscuola”: “avremo una galleria d’arte dentro la scuola”

Presso la sede C.I.R.S. di Riesi, il 25 gennaio in occasione dell’Open Day verrà inaugurato il Progetto “ArtEscuola”.

Uno spazio dedicato all’esposizione di opere d’arte dove alcuni artisti locali allestiscono mostre, presentano le loro opere (che sia un libro, un brano musicale, un quadro, una fotografia o quant’altro), una vera e propria Galleria d’arte all’interno della scuola.



«Il progetto, – spiega Regina Denise Bellone- tutor della sede locale del C. I. R. S, nasce con l’obbiettivo di fare attività espressive con l’intento di promuovere, favorire e sostenere l’educazione, l’istruzione, la formazione nel campo della cultura e dell’arte, diffondendo la cultura artistica nell’ambito sociale. I giovani di oggi sono sempre alla ricerca di avvenimenti nuovi e stimoli concreti. L’apprendimento, l’autostima, la realizzazione delle loro potenzialità passano attraverso le emozioni e la possibilità di meravigliarsi, di stupirsi e di provare esperienze nuove. Proveremo ad avvicinare le persone verso l’arte, attraverso un contesto nuovo e diverso, ovvero la scuola. La scuola non viene quasi mai utilizzata come spazio dedicato all’esposizione. L’intento, grazie a questo progetto è proprio quello di portare l’arte, la mostra proprio all’interno della nostra sede del C. I. R. S.. Un patrimonio culturale da condividere con gli alunni, docenti, i genitori e il territorio stesso.

Far diventare la scuola un museo d’arte contemporanea».

Il progetto prenderà il via con un Open Day, essendo una scuola professionale, per dare la possibilità di far conoscere la bravura professionale degli stessi allievi e allo stesso tempo presentare e inaugurare una mostra all’interno della scuola, unendo i due eventi e aprendo le porte della scuola a tutta la popolazione.

All’Inaugurazione del progetto artistico “ArtEscuola ” parteciperanno gli allievi e gli artisti: Giò Calascibetta , Giuseppe Calascibetta , Giuseppe Vella , Rikii .

Giovedì 25 gennaio, dalle ore 15:30 alle ore 18:30 presso la sede C.I.R.S. di Riesi, in Via I Maggio 126.

Il progetto è possibile anche grazie al referente di sede Raffaele Calcagno e la collaborazione di Chiara Lo Bartolo e Lucia Palma e Viviana Giambarresi.