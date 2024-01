Perde cellulare nel corso di un furto in un’abitazione: denunciato

E’ iniziato male il nuovo anno per un uomo di 30 anni a Sansepolcro. Introdottosi all’interno di un appartamento per rubare all’interno, lo avrebbe messo a soqquadro rovistando, svuotando cassetti e rompendo vasi. Il tutto spostando mobili alla spasmodica ricerca di chissà cosa. Come riportato da Adnkronos, il rientro dei proprietari dell’abitazione lo ha messo in fuga, ma i Carabinieri, giunti sul posto, si sono accorti che c’era uno smartphone che non apparteneva ai denuncianti.

Lo hanno quindi sequestrato ed analizzato, risalendo all’intestatario: una società che di fatto è una pizzeria del posto. Quel cellulare, infatti, era solitamente utilizzato per ricevere gli ordinativi dei clienti e le successive consegne. Ulteriori indagini sono in corso, ma il cerchio è ormai stretto intorno ad uno dei collaboratori dei titolari della pizzeria, che ora dovrà spiegare alla magistratura come mai il telefono a lui affidato per lavoro si trovasse invece nell’appartamento dove è stato trovato dai Carabinieri. (Adnkronos)