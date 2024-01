Papa Francesco: “le vittime civili delle guerre non sono danni collaterali ma persone”

== Papa: vittime civili non sono “danni collaterali” ma persone =

AGI0159 3 CRO 0 R01 / == Papa: vittime civili non sono “danni collaterali” ma persone = (AGI) – CdV, 8 gen. – “Forse non ci rendiamo conto che le vittime civili non sono ‘danni collaterali’. Sono uomini e donne con nomi e cognomi che perdono la vita. Sono bambini che rimangono orfani e privati del futuro. Sono persone che soffrono la fame, la sete e il freddo o che rimangono mutilate a causa della potenza degli ordigni moderni”. Cosi’ Papa Francesco ricevendo in udienza il Corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede per la presentazione degli auguri per il nuovo anno. “Se riuscissimo a guardare ciascuno di loro negli occhi, a chiamarli per nome e a evocarne la storia personale, guarderemmo alla guerra per quello che e’: nient’altro che un’immane tragedia e ‘un’inutile strage’, che colpisce la dignita’ di ogni persona su questa terra”, ha sottolineato il Pontefice. (AGI)Eli 081038 GEN 24 NNNN