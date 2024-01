Meteo,“Ciclone dell’Epifania” sulla Sicilia: a Caltanissetta raffiche di vento, vola termocopertura da tetto

Altra giornata di forte maltempo in Sicilia a causa del “Ciclone dell’Epifania”. Venti forti, con raffiche di burrasca, mareggiate lungo le coste, neve anche in Sicilia: persiste il maltempo su gran parte della Penisola e la Protezione Civile ha emanato per la giornata di domani, lunedì 8 gennaio, l’allerta gialla in Sicilia ed altre sette regioni.

Le avvisaglie della perturbazione che insisterà sulla Sicilia nelle prossime ore, si sono palesate anche oggi nel capoluogo nisseno con pioggia, vento e temperature rigide che nella serata si aggireranno attorno ai 5 gradi centigradi.

Proprio a causa del vento, i Vigili del Fuoco di Caltanissetta sono dovuti intervenire in tarda mattinata in via Napoleone Colajanni per rimuovere parte di una termocopertura che a causa delle raffiche di vento si era staccata dal tetto di un condominio e quidi pericolosa per i passanti. Qualche disagio alla circolazione perchè l’importante arteria è stata chiusa al traffico con la presenza dei vigili Urbani del Comando di Caltanissetta.