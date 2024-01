Meteo. Nei prossimi giorni temperature rigide e neve al Sud

Nel corso dei prossimi giorni avremo condizioni meteo sicuramente più invernali in Italia con le temperature che si porteranno anche di qualche grado al di sotto delle medie del periodo. Non sono previsti molti fenomeni al momento ma entro giovedì un impulso instabile potrebbe interessare soprattutto le regioni del Sud con neve a quote medio-basse lungo l’Appennino.

Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano confermano invece un generale miglioramento meteo per il secondo weekend di gennaio. Un promontorio anticiclonico dovrebbe infatti espandersi tra Penisola Iberica e Mediterraneo occidentale lasciando la nostra Penisola sul bordo orientale. Dando uno sguardo sul lungo periodo non si scorgono comunque segnali particolarmente invernali per l’Italia con temperature che la prossima settimana potrebbero tornare al di sopra delle medie.

PREVISIONI METEO PER OGGI

AL NORD

Molte nubi al mattino con deboli precipitazioni nevose sulle Alpi occidentali, sereno sul Triveneto. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo in prevalenza asciutto; neve sul Piemonte dai 300 metri di quota.

AL CENTRO

Al mattino cieli sereni su Toscana e Lazio, coperto con pioviggini sui restanti settori. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali. In serata tempo in prevalenza asciutto con cieli coperti, salvo deboli piovaschi sul Lazio.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino nuvolosità irregolare in transito con deboli precipitazioni; locali aperture sulle Isole Maggiori. Al pomeriggio isolati piovaschi tra Sardegna e Sicilia, nessuna variazione altrove. In serata tempo in generale miglioramento con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime in generale calo su tutta la Penisola.

PREVISIONI METEO PER DOMANI

AL NORD

Molte nubi al mattino con deboli precipitazioni nevose sulle Alpi occidentali, maggiori schiarite tra Veneto e Friuli. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo in prevalenza asciutto; neve sul Piemonte dai 300 metri di quota.

AL CENTRO

Al mattino molte nubi su tutte le regioni ma con tempo asciutto. Al pomeriggio deboli piogge sui settori tirrenici, per lo più invariato altrove. Tra la serata e la notte piogge in arrivo sul Lazio e sulle coste adriatiche, ancora asciutto altrove con cieli nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino qualche sulle Isole Maggiori, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio maltempo in intensificazione su Sardegna e Sicilia con temporali e neve sui rilievi e locali piogge sui settori tirrenici. Tra la serata e la notte piogge e temporali in estensione su Campania e Calabria, neve oltre i 1000-1300 metri. Temperature minime e massime stabili o in generale lieve diminuzione su tutta la Penisola.