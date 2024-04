Schifani: “Io assente a presentazione candidature? Avevo altro impegno”

“La mia assenza alla presentazione di sabato delle candidature di Forza Italia per le Isole per le Europee? Avevo un altro impegno”. Risponde così il Presidente della regione siciliana, Renato Schifani, alla domanda dei giornalisti che gli chiedono, a margine della presentazione del progetto di ristrutturazione del casale in cui fu ucciso Peppino Impastato nel 1978 a Cinisi, perché fosse assente sabato, quando sono state presentate a Palermo le candidature del collegio Isole.

Ad aprire la lista è Caterina Chinnici, eurodeputato uscente. Con lei sono in lista Bernadette Grasso, deputato regionale e sindaco di Caprileone; Margherita La Rocca Ruvolo, deputato regionale e sindaco di Montevago; Marco Falcone, assessore regionale all’Economia ed Edy Tamajo, assessore regionale alle Attività produttive. Il sesto candidato siciliano è Massimo Dell’Utri, avvocato di Caltanissetta, espressione di Noi Moderati. Altre due candidature (delle otto previste in lista) sono espresse dai forzisti della Sardegna.