Mazzarino. I consiglieri D’Aleo, Vicari e Lo Forte: “Mancano relazioni semestrali e risposte ai cittadini”

MAZZARINO. Riceviamo e pubblichiamo nota dei tre consiglieri di minoranza Livio D’Aleo, Francesco Lo Forte e Santo Vicari sulla situazione politica attuale a Mazzarino.

“Nel silenzio del sindaco riguardo al dissesto finanziario, emerge una riflessione sulla natura della responsabilità politica. La mancanza di relazioni semestrali e di risposte ai cittadini crea un vuoto di chiarezza sulla situazione economica del comune, dando vita a interrogativi profondi sul significato dell’autorità e sull’etica della gestione pubblica.

D’altro canto, l’invito del sindaco a organizzarsi per la 35ª edizione del Carnevale, con un nuovo finanziamento, mette in evidenza priorità apparentemente sbilanciate. Se il sindaco dimostra abilità nel procurarsi risorse per gli eventi festivi, sorge la domanda se questa stessa determinazione possa essere applicata alla manutenzione delle strade e al risanamento del dissesto finanziario. Perché non estendere la stessa dedizione alla cura delle strade, evidenziate dai casi delle ringhiere fatiscenti di Via Castelvecchio e Via Lo Nobile via gentile e alle strade piene di buche disseminate in tutta la città? La mancanza di chiarezza sulla provenienza dei fondi per il Carnevale solleva domande, con ipotesi di finanziamenti tramite aumento della TARI (spazzatura) o con contributi dalla SRR per un Carnevale più ecologico come lo è stato il Natale.

Le festività natalizie sono state celebrate grazie alla partecipazione dei cittadini e al rispetto delle tradizioni locali. Tuttavia, il fido Assessore, con “grande senso di responsabilità,” evita le sedute di consiglio comunale, come evidenziato nella seduta del 31/12/23, dove si è parlato di variazioni di bilancio. Una maggioranza inesistente, se noi non eravamo presenti per senzo di responsabilità, non potevano votare i propri atti generando altri debiti fuori bilancio, l’unico atto che non abbiamo votato è il pnrr missione 5 (servizi sociali disabilità e marginalita sociali perchè ) che non comporta nessuna penalità visto che la scadenza delle misure del pnrr è giugno 2026 e che necessita di ulteriori approfondimenti, ma poco importa e l’amministrazione prosegue senza riflessioni profonde.

L’Amministrazione Marino si avvicina ormai alla fine distinguendosi con un susseguirsi di assessori, Il Sindaco sembra giocare sull’ironia carnevalesca con la frase “a carnevale ogni scherzo vale,” ma sostenere che tutto va bene è solo una beffa amministrativa, aprendo la strada a considerazioni più ampie sulla fiducia, l’integrità e la giustizia nella gestione del potere politico”.

I consiglieri comunali

Livio D’Aleo, Francesco Lo Forte e Santo Vicari