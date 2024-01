Una bambina di 5 anni è precipitata dal secondo piano di un palazzo questa mattina a Caivano (Napoli), in via Volta. La caduta della bimba sarebbe stata attuita da fili per stendere la biancheria.

La bambina è stata trasportata all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli dove è ricoverata in prognosi riservata. Sul posto, in via Volta, sono intervenuti i Carabinieri che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto ed eventuali responsabilità.