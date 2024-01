Crollo di calcinacci al Liceo Scientifico “Leonardo” di Agrigento. Nessun danno agli alunni

Crollo di calcinacci al Liceo scientifico “Leonardo” di Agrigento. Sul posto per un sopralluogo il personale dell’Ufficio Tecnico del Libero Consorzio. “Sono già iniziati gli interventi di verifica nell’aula del Liceo Scientifico Leonardo di via Gramsci ad Agrigento, dove questa mattina si è verificato un distacco di calcinacci dal soffitto”, fanno sapere dal Libero Consorzio, sottolineando in una nota che “la caduta di calcinacci per fortuna non ha provocato danni alle persone presenti in quel momento in aula.

La scuola ha prontamente avvisato i vertici del competente Ufficio Tecnico del Libero Consorzio che hanno effettuato un sopralluogo e disposto i primi interventi per verificare ulteriori eventuali criticità”. “I nostri tecnici – spiega il dirigente dell’Ufficio Tecnico, Michelangelo Di Carlo – stanno effettuando dei sopralluoghi mirati ed entro la fine della giornata, appena le altre aule saranno libere dagli studenti, controlleranno tutti i soffitti del piano dove si è verificato il distacco di calcinacci.

Trattandosi di un ultimo piano – conclude l’ingegnere Di Carlo – è verosimile che possa essersi trattato di un accumulo di acqua piovana sul terrazzo e che le infiltrazioni conseguenti abbiano provocato l’episodio di questa mattina”. (ITALPRESS).