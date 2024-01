Caltanissetta, l’11enne ballerina Emma Nicoletti alla scuola dell’Opera di Roma con Eleonora Abbagnato

Sarà la giovanissima Emma Nicoletti ad avere l’onore di frequentare, nel corso di questo anno accademico, una volta al mese, le lezioni di perfezionamento presso la Scuola di danza del Teatro dell’Opera di Roma diretta dalla siciliana Eleonora Abbagnato.

Emma, di appena undici anni, studia danza classica e contemporanea, fin da tenera età, presso la scuola di danza “Tersicore” alla cui direzione c’è Olga Giliberto che non nasconde la sua emozione dinnanzi ad un nuovo successo raggiunto da un’altra meritevole allieva.

Grande è la considerazione che la Scuola Tersicore ha per la formazione impartita presso la scuola di danza del Teatro dell’Opera: lo dimostra il fatto che nel corso degli anni diversi sono stati gli allievi che

hanno affrontato audizioni, sovente superandole, o che hanno ricevuto borse di studio presso il prestigioso ente lirico romano.

Tra gli ultimi preme menzionare Dennis Vizzini e Alessandro Derrigo.

Emma, da ultima, nel corso di una audizione svoltasi a Catania il 2 dicembre dello scorso anno, è stata selezionata fra tante giovani promesse della danza.

“Non possiamo che accogliere tale notizia con gioia… nel tempo in cui Caltanissetta viene tristemente ricordata fra le ultime città di Italia per qualità della vita, i suoi abitanti, alla ricerca di un riscatto non

solo personale, si distinguono in diversi campi, tra cui quello coreutico – ha commentato l’insegnante Olga Giliberto-.

Ci si auspica che maturi, o forse rinasca, dopo anni di affievolimento, una grande sensibilità verso questa arte il cui fine ultimo, come disse Carla Fracci, è quello di esprimere sentimenti, anche se attraverso

una rigida tecnica”.