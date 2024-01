Arte, nuova mostra del nisseno Sotir. I manichini di Salvatore Gumina dipinti tra incertezza e baratro

Si terrà a Bagheria nella chiesetta sconsacrata “Villa San Cataldo” l’esposizione di dipinti e istallazioni di “Sotir” Salvatore Gumina dal titolo “Nel tempo dell’incertezza. Frammenti di vita nel baratro””.

La mostra sarà presentata giorno 27 Gennaio 2024 alle ore 16:30 e resterà aperta fino all’11 febbraio.

All’inaugurazione interverranno Filippo Maria Tripoli (Sindaco di Bagheria) , Antonella Insinga (consigliere comunale), Piero Campa (presidente dell’Ordine degli Architetti di Caltanissetta), Paolo Biaglio Mortellaro (legale del foro di Marsala), Nino Argentati (presidente di “Pitturiamo” portale dei pittori contemporanei) .

Sotir con il suo operato artistico ci pone di fronte ad un bivio “questa società nella quale viviamo è corretta o sleale?”

Il dubbio è di molti ma soprattutto dei più attenti che hanno messo in discussione tutto. L’attuale società consumistica , stracolma di oggetti di consumo, è felice? Questo tipo di società è alla distruzione e cioè molto infelice.

L’essere umano medio si riconosce nei personaggi delle opere di Sotir ecco perché fuggono, li temono, hanno paura di rivedersi dentro e rimanervi intrappolati, nella disperazione dei manichini di Sotir. Manichini che si suicidano, che adorano chi gli promette “invano” di esaudire i propri sogni o ispirazioni, che fuggono, soffrono, manichini dannati, illusi, morenti e cambiati nella loro natura. C’è da chiedersi se i manichini/ominidi di Sotir sono infelici, i manichini di Sotir sono così.

Lo stesso Sotir vive la medesima condizione, ma si rende conto di quello che accade , è lucido non è stupido, e li avvisa con trombe , annunci, libri della verità e del giudizio e con la pittura. L’artista rinuncia alla sua vita personale per portare un messaggio di risveglio, chiaramente sa che ogni tentativo potrebbe essere vano, con la conseguente catastrofe dell’essere umano attuale. Comunque Sotir continuerà con i suoi mezzi a passare di catastrofe in catastrofe e non ha altra scelta che vivere una società invivibile, meglio dire sopravvivere.

