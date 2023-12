Serie D. Sancataldese vincente 0-2 nel derby siciliano con l’Igea Virtus: la risolvono Varela e Mazza

Impresa esterna della Sancataldese. La squadra di Accursio Sclafani ha battuto 0-2 l’Igea Virtus con due gol messi a segno nell’arco di 10 minuti, tra il 72′ e l’82’ prima da Varela e poi da Mazza (Nella foto).

Un risultato importante per la squadra del presidente Ivano La Cagnina, anche perchè era fondamentale riuscire a vincere a Barcellona Pozzo di Gotto per risalire in classifica e portarsi in posizioni più tranquille.

La Sancataldese, con una gara a tratti accorta e a tratti propositiva, è riuscita nell’impresa di battere un’Igea Virtus che ha giocato una gara generosa mostrandosi combattiva e al tempo stesso vogliosa di fare bene. Intenzioni che, tuttavia, si sono scontrate contro la solidità in difesa e a centrocampo di una Sancataldese nella quale ha brillato Dampha, ma anche lo stesso Lo Nigro.

Il match la Sancataldese lo ha sbloccato al 72′ con Varela abile a raccogliere un invito di Mazza in area di rigore: il centravanti verdeamaranto non ha lasciato scampo all’estremo difensore messinese. Dieci minuti il raddoppio, ma a parti invertite: stavolta è stato Varela a fuggire sul fondo e a crossare per l’accorrente Mazza che ha fatto secco il portiere dell’Igea Virtus che nulla ha potuto sulla conclusione a botta sicura dell’attaccante della Sancataldese.

Notevole, anche stavolta, il sostegno del Gruppo del tifo organizzato del Commando Neuropatico che ha sostenuto per tutti e 90 i minuti la squadra costituendone un insostituibile supporto di fede sportiva. La Sancataldese con la vittoria sull’Igea Virtus s’è portata a quota 20 in classifica e domenica prossima affronterà in casa il Lfa Reggio Calabria quinto in classifica con 26 punti.