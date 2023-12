Serie D. Mercato: la Sancataldese si assicura la diciottenne ala destra Cristian Cintura

Colpo di mercato in casa Sancataldese. La società verdeamaranto s’è infatti assicurata le prestazioni del giovane, classe 2005, Cristian Cintura che è cresciuto nel settore giovanile del Palermo.

Il giovane talento ha poi consolidato la sua esperienza in Serie D con la Vibonese, dimostrando grandi qualità in chiave tecnica e tattica nel ruolo di ala destra.

Cintura, nonostante l’ancor giovane età, ha già maturato esperienze significative a livello calcistico per cui costituisce un innesto sul quale la Sancataldese punta parecchio nella prospettiva di dare ulteriore qualità alla sua rosa in generale e al suo gioco d’attacco in particolare.