Serie D. Delicata sfida esterna per la Sancataldese sul campo della Nuova Igea Virtus. Società attiva sul fronte del calciomercato

In casa Sancataldese c’è grande attesa per la 17^ giornata del campionato di serie D che vedrà i verdeamaranto opposti fuori casa alla Nuova Igea Virtus. Gara insidiosa, quella di domenica 10 dicembre alle 15, per la Sancataldese che allo stadio D’Alcontres Barone si ritroverà di fronte una squadra motivata e parecchio insidiosa. Il costo del biglietto per coloro che vorranno sostenere Dolenti e compagni è di 10 euro oltre diritti. La chiusura delle prevendite avverrà sabato 9 dicembre alle ore 19. Le prevendite sono già ATTIVE presso Tabaccheria MENNA in Corso Vittorio Emanuele n. 98.

Non sarà prevista vendita dei biglietti al botteghino. Nel frattempo, la società si sta muovendo sul mercato. Nelle ultime ore ha rescisso consensualmente i contratti con Nicolò Francofonte, Amilcare Fiumara, Gaspare Galfano e Gioele Deiana Testoni. La decisione è stata presa d’intesa tra la società e i giocatori, nel rispetto reciproco e alla luce delle valutazioni strategiche per il prosieguo della stagione.

La società ha anche tenuto a rassicurare i tifosi sul fatto che continuerà a lavorare per rafforzare la propria squadra e garantire una stagione sportiva di successo. Sul fronte delle entrate, il calciomercato della Sancataldese ha fatto registrare l’arrivo del promettente difensore centrale Alex Rosario Scalia, classe 2004. Con un’impressionante statura di 185 cm, Scalia si è fatto notare per le sue eccellenti qualità difensive e il suo talento crescente nel mondo del calcio giovanile. Proveniente dal settore giovanile della prestigiosa Pro Vercelli e del Santa Maria Cilento, Scalia porta con sé l’esperienza di un under di grande prospettiva. (Foto Sancataldese Calcio Official)