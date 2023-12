Pallavolo femminile B2. La Traina a caccia di riscatto affronta in Calabria il New Hospital Paola

Dopo la sconfitta rimediata in casa contro il Cus Catania, la Traina affronta sabato 9 dicembre la trasferta più lunga dell’anno recandosi per la terza volta in stagione in terra calabra ospite del New Hospital Paola. La formazione allenata da mister Neri ha il morale a mille dopo l’entusiasmante vittoria nel sentito derby con il San Lucido e si presenterà con la voglia di ben fare davanti ai propri sostenitori cercando di proseguire nella marcia verso posizioni tranquille di classifica.

La Traina, tuttavia, ha l’assoluta necessità di interrompere un cammino interrotto, ritrovando gioco, entusiasmo, autostima e punti utili per rimanere al secondo posto in graduatoria. La tifoseria nissena si attende una pronta reazione della squadra per dimenticare al più presto la perdita dell’imbattibilità stagionale. New Hospital – Traina è in programma sabato 9 dicembre con inizio alle 18:30 presso il Palasport Maiorano di Paola. Arbitreranno i calabresi Raffaele Donato e Gabriella Notaro.