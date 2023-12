Eccellenza. La Nissa vuole fare 13 con il Mazara per conquistare il titolo di campione d’inverno

Penultima giornata del girone di andata per la Nissa dei record che domenica 10 dicembre affronta al “Tomaselli” il Mazara (ore 15). Si tratta di un confronto che, sulla carta, non dovrebbe essere proibitivo per una Nissa che in casa ha sempre vinto e che ha dimostrato, con i fatti, di essere in grado di sbloccarla in qualunque momento e in qualsiasi modo.

Tuttavia, siccome la scaramanzia non è mai troppa, ecco allora che in casa Nissa si preferisce tenere nella giusta considerazione il match contro i canarini mazaresi. Tradotto: massimo rispetto per gli avversari, ma nessun timore nei loro riguardi, e nemmeno nessuna sottovalutazione.

Insomma, in casa Nissa l’imperativo è quello di tenere gli occhi aperti e di guardare al prossimo match con il Mazara come all’ennesimo passo avanti da compiere per cercare di allungare o mantenere il vantaggio di 6 punti che, al momento, Semenzin e compagni hanno sulla Pro Favara. L’obiettivo è anche quello, platonico ma comunque importante sul piano delle statistiche, di chiudere il girone di andata con il titolo di campione d’inverno.

Per la gara del Tomaselli, che sarà anche l’ultima di questo 2023 per i biancoscudati, la Nissa dovrebbe schierare la formazione migliore. Per altro, dovrebbe essere disponibile anche il giovane Baio, ex Akragas, arrivato proprio nei giorni scorsi alla Nissa che veleggia su livelli che ne fanno una squadra dei sogni. Arbitrerà l’incontro il signor Paolo Lo Surdo di Messina.