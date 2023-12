Caltanissetta, “Tombola di Natale” ANCOS: mercoledì l’evento promosso con i fondi del Bilancio partecipativo 2023

Non è Natale se manca il tradizionale gioco di società: la Tombola. Nelle case, nelle parrocchie e nelle associazioni di ogni genere in questo periodo dell’anno si organizza questo appuntamento a scopo sociale o benefico con premi di diverso importo e finalità ma tutti pensati per far divertire il pubblico che parteciperà.

Non poteva mancare all’appello di questa tradizione ANCOS Caltanissetta che ha organizzato per il 13 dicembre la “Tombola di Natale”. Un evento organizzato e finanziato con i fondi del Bilancio Partecipativo 2023 erogati dal Comune di Caltanissetta.

Il pomeriggio inizierà alle ore 18:00 con saluti del presidente ANCOS aps Giuseppe Di Francesco. Seguirà la presentazione di un cortometraggio realizzato ai ragazzi, lettere di poesie e attività di Cabaret.

Si prenderanno le cartelle in mano si prenderanno alle 19.30 e si inizierà a estrarre i numeri fortunati.

L’evento si concluderà alle 20.30 con un rinfresco servito ai partecipanti e lo scambio di auguri di natale