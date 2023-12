Caltanissetta, sabato e domenica la 18^ Maratona di danza al PalaCannizzaro

Sabato 9 e domenica 10 dicembre 2023 al PalaCannizzaro di Caltanissetta si svolgerà la 18esima edizione della “Maratona di Danza”. Un evento ormai diventato un appuntamento molto atteso, organizzato dalla scuola “Scarpette Rosse di Francesca Gallina” per creare un punto di incontro e confronto tra gli allievi nisseni e gli insegnanti e i ballerini di fama nazionale e internazionale.

Tra gli ospiti di questa edizione 2023 ci saranno Sabatino D’Eustacchio, Danilo Anzalone, Little Phil e Alessandro Papa. Durante lo stage i maestri offriranno anche delle borse di studio per gli allievi più meritevoli.

“La nostra scuola – spiega Francesca Gallina – si impegna da sempre per migliorare la preparazione artistica dei nostri allievi, non solo con le lezioni svolte durante l’anno accademico ma anche con stage, concorsi, esibizioni ed esami. Ogni anno prepariamo i ragazzi ad affrontare gli esami di danza classica con la Royal Academy of Dance, accademia inglese leader nella formazione coreutica a livello internazionale”.