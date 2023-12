Caltanissetta, Natale in Rosa 2023: mercoledì 20 il concerto di Roberta Zitelli a San Luca

Mercoledì 20 dicembre si terrà il secondo concerto della V edizione di “Natale in Rosa” con la voce di Roberta Zitelli che risuonerà tra le mura sacre della chiesa di San Luca a Caltanissetta.

La manifestazione canora, a ingresso libero e gratuito, è stata offerta e finanziata da un gruppo di imprenditori nisseni del settore privato che hanno deciso di regalare ai propri concittadini, per Natale, momenti di cultura e intrattenimento.

Alla guida di questa manifestazione, che unisce illuminazione architetturale, musica e sacralità, c’è sempre il duo composto da Tiziano La Marca e Marco Tumminelli che hanno coinvolto, nella rete organizzativa, Delfino La Ferla, Fabio Ruvolo, Mauro Scarpulla, Gianluca Amico, Alessandro Cortese, Aldo Rapè, Michael Di Marco e Michele Spena. Stanno finanziando il progetto EquoDress Sartoria sociale, Scarpulla, PMA, Makrovision, VerdeAmico, Primaquinta, Il Fatto Nisseno e DFL, quest’ultimo come presenza fissa da ben 5 anni come Main Sponsor.

Il concerto sarà dedicato alla memoria di Cristian La Ferla, tragicamente scomparso la notte scorsa in un incidente stradale. Il 49enne, molto noto a Caltanissetta, condivideva con il fratello Delfino la passione per i Rally e la voglia di supportare la valorizzazione del talento.

Un parterre di artisti dalla voce calda e armoniosa hanno immediatamente accolto l’invito a esibirsi nelle chiese nissene contribuendo a creare l’atmosfera natalizia che dovrebbe stimolare ciascun individuo ad avviare una profonda trasformazione interiore per la quale non bisogna “esser buoni a Natale” bensì “iniziare a diventare più solidali e caritatevoli con chi ci circonda a partire da Natale per non finire più”.

Dopo la voce di Giuliana Di Liberto e la musica del pianista Roberto Macrì, apprezzata lo scorso 10 dicembre durante la serata inaugurale, mercoledì sarà il turno di Roberta Zitelli, voce già “amica” di Natale in Rosa che torna a grande richiesta del pubblico.

“Il nostro Natale in Rosa è un omaggio alla città ma anche un invito per ciascuno dei nostri concittadini a strutturare proposte, creare opportunità e metterle in pratica aprendosi anche alla collaborazione virtuosa di chi abbiamo al nostro fianco” hanno commentato Tiziano La Marca e Marco Tumminelli.

Per chi non conoscesse ancora Roberta Zitelli deve sapere che l’artista ha un curriculum costruito grazie all’esperienza maturata durante gli anni di studio di Canto Jazz, Canto Moderno e Pianoforte con i Maestri R.Bentivoglio, A.Leotta, A.Nilletti Alejandro Saorin Martinez, Daniele Riggi.

Tra le collaborazioni come Corista in Orchestra ha avuto importanti esperienze con Mario Biondi, Ron, Mario Venuti, Paolo Belli, Giusy Ferreri, Amedeo Minghi, Alex Britti, Alexia, Riccardo Fogli, Annalisa Minetti, Irene Fornaciari, Manuela Villa, Francesca Alotta, Gigi D’Alessio, Sal Da Vinci, Giancarlo Guerrieri, Gianni Bella, Beans, Plinio Maggi, Umberto Balsamo, Jenny B. Ha collaborato con Studi di Registrazione e Produzioni: SEAMUSICA di Salvo La Rosa e Tony Ranno, TRP Music di Riccardo Samperi, Ibleart StudioRecording, CAMS Arti e Mestieri dello Spettacolo, Rec Studio di Aldo Giordano.

Non sono mancate le partecipazioni in Musical, Cinema e Televisone con il Musical “Casanova” (Fioretta Mari – Direttore Artistico Stage Formazione Musical, Valentina Spampinato e Raffaele Paganini -Coreografie, Lara Fabian – vocal coaching e supervisione musicale); Mezzogiorno in Famiglia su Rai Due con l’Orchestra del Maestro Gianni Mazza e il Film “Malavoglia” con la regia di Pasquale Scimeca.

Anche per questo appuntamento è confermata la doppia modalità di fruizione del concerto: in presenza, nella chiesa di San Luca e attraverso il web con la diretta streaming che sarà trasmessa sulle pagine Facebook di “Il Fatto Nisseno” e “Natale in Rosa”.

Il concerto inizierà alle ore 19.30 e sarà dedicato alla memoria di Cristian La Ferla, fratello di Delfino, tragicamente scomparso la notte scorsa in un incidente stradale.