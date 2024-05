Amministrative a Caltanissetta. Anche Forza del Popolo scende in campo con Riggi sindaco, ecco gli assessori

Sono cinque in tutto i candidati a sindaco di Caltanissetta presentata pure la lista di Forza del Popolo che candida a sindaco Ignazio Riggi. Sono 24 i consiglieri in elenco e quattro i primi assessori designati. Fabrizio Falzone commercialista, Ivo Giarratana assicuratore, Fabrizio Fama sportivo e Calogero Napoli professore. Tutti appartenenti alla società civile. Riggi socio fondatore di Forza del popolo e presidente dell’assemblea generale del partito. ”Mi sento cucito sulla pelle un progetto nato per difendere la libertà dei cittadini –afferma Riggi- e difenderla soprattutto in questi ultimi anni che la libertà ci è stata tolta propio in occasione di questa finta pandemia.” Gli effetti avversi dei vaccini, il 5G e le onde elettromagnetiche contro le multinazionali, al centro del programma per “far uscire Caltanissetta dalla stagnazione” come lui stesso dice.