Elezioni Europee, il nisseno Massimo Dell’Utri apre la campagna elettorale sabato 18 maggio all’auditorium del “Volta”

Massimo Dell’Utri, candidato della lista Forza Italia-Noi Moderati alle Europee dell’8 e 9 giugno, aprirà la campagna elettorale a Caltanissetta sabato 18 maggio alle ore 17.30 presso l’Auditorium del Liceo Scientifico Alessandro Volta in via Libertà 11

‘Sulla mia candidatura il sostegno delle forze di Centro. Una responsabilità che mi riempie di orgoglio e che voglio onorare nel migliore dei modi’

‘E’ fortissimo il mio legame con Caltanissetta, città delle mie origini, dei miei affetti, della mia famiglia e del mio lavoro e aprire la campagna elettorale alla presenza del mio amico Saverio Romano, coordinatore politico di Noi Moderati, del candidato sindaco di Caltanissetta Walter Tesauro e con un intervento del presidente del nostro partito, Maurizio Lupi ha per me un grande significato. Sono ben consapevole della grande responsabilità che ho assunto e di cui sento tutto il peso. Sulla mia persona, sulla mia candidatura ci sono le aspettative e la prospettiva politica di movimenti, associazioni, partiti, uomini, donne, giovani, territori che chiedono a gran forza di dare spazio e voce alle istanze del popolarismo europeo con tutto quello che ciò significa per lo sviluppo economico e sociale del nostro Mezzogiorno che chiede opportunità, riforme e strumenti per una vera crescita, in una congiuntura drammatica ma con la legittima speranza di restituire all’Unione Europea la sua vocazione diplomatica, la sua unità e la sua saggezza. E’ per tutti questi motivi che chiedo sostegno e collaborazione a tutte le persone che credono nella politica di servizio e nei valori nei quali crediamo come la solidarietà sociale, la libertà, la centralità della persona, la difesa della vita. E’ per questo che NOI ANDIAMO AVANTI IN EUROPA