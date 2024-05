Riesi. Il 17 maggio attività ludico ricreative, giochi e laboratori con “Lab-Day” presso Villa La Liniia

RIESI. Si svolgerà venerdì 17 maggio dalle 16 alle 18,30 il cosiddetto Lab-Day. Si tratta di attività ludico ricreative, giochi e laboratori per bambini.

L’evento, che è gratuito e aperto a tutti, si svolgerà presso Villa La Liniia (ex Villa Raculmet) e costituirà una fantastica occasione di divertimento e creatività per tanti bambini che avranno la possibilità di stare insieme e trascorrere un pomeriggio veramente diverso e coinvolgente. L’evento è organizzato dal Comune di Riesi in collaborazione con il Servizio Civile Universale.