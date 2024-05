Mussomeli, “scomparsa” giara artistica da Piazza del Popolo

MUSSOMELI – Misteriosamente scomparsa una giara artistica collocata nella Piazza del Popolo, come arredamento urbano assieme ad altre giare. Ne ha dato notizia sul social la stessa artista Josella Mingoia. “Giara artistica, da me dipinta, che si trovava collocata presso la bella Piazza del Popolo zona San Giovanni di Mussomeli, in compagnia di altri vasi, magnificamente, pitturati da altri bravi artisti locali. Se avete notizie della prematura scomparsa della mia opera, da me donata in memoria del nostro compianto amico Elio Di Salvo – come suo desiderio— al fine di abbellire uno scorcio del nostro paesello, da lui tanto amato, potete contattarmi anche privatamente su messenger. Sperando, nel frattempo, vivamente, che qualcuno non si sia, indebitamente, appropriato della mia opera”.