Rassegna Stampa. Caltanissetta, cinque contendenti per la fascia di sindaco

Sono cinque i candidati che sperano di essere eletti alla carica di sindaco di Caltanissetta. L’uscente Roberto Gambino aspira a bissare il successo ottenuto 5 anni fa con il Movimento 5 Stelle, Angelo Failla, storico attivista e consigliere comunale di Forza Italia che ha deciso di candidarsi con una lista civica dopo che ha preso atto che tale possibilità non gli veniva offerta nel Centrodestra, la più volte consigliera comunale Annalisa Petitto che conta di diventare la prima donnadella città a ricoprire la carica politica più prestigiosa, il commerciante Ignazio Riggi che è sceso “in pista”per sostenere delle cause di natura sociale non sempre affrontare dagli altri partiti, e Walter Tesauro, già consigliere comunale ed intenzionato a fare “il grande passo”con fortato dal sostegno dell’on. Michele Mancuso. A raccogliere le numerose liste con le candidature presentate in questi giorni in municipio sono stati il segretario comunale Salvatore Ferlisi, il vicesegretario e comandante Pm Diego Peruga, il dirigente Giuseppe Intilla e la responsabile dell’ufficio elettorale Angela Di Gesu, cheanche inquestaoccasione hanno dimostrato grande professionalità.

In questa tornata elettorale sono proprio tanti ben 456, un vero e proprio record per Caltanissetta, che hanno trovato posto in 19 liste –gli aspiranti consiglieri comunali che stanno chiedendo il voto ormai da diversi giorni nella speranza di avere i consensi necessari per andare ad occupare uno dei 24 posti della nuova assise municipale. Una competizione elettorale così “accesa”ed “affollata”nel capoluogo non si era mai vista, con dei concorrenti che in alcuni casi si ritrovano addirittura alcuni familiari avversari candidati in liste diverse. L’arch. Roberto Gambino, funzionario al Comune di Caltanissetta, aspira a fare il “bis”e si ripresenta con tre liste: quella per lui “storica”del Movimento 5 Stelle e quella di “Gambino sindaco – Andiamo avanti così”, ed è sostenuto anche dalla lista di Cateno De luca “Sud chiama Nord”che ha come capolista la consigliera Noemi Maria Passaro. Quest’ultima è stata inserita nella “rosa”dei possibili assessori con l’ex vicesindaco Fiorella Falci, l’ex consigliere comunale Sergio Iacona, l’attuale vicesindaco Grazia Giammusso, il presidente del Consiglio, Giovanni Magrì.

Si presenta con una sola lista –denominata “Nuova Italia – Failla Sindaco”–il dott. Angelo Failla che è dirigente dell’Ispettorato provinciale all’Agri coltura e che è stato il primo a presentare l’elenco dei potenziali consiglieri e dei suoi possibili assessori, l’insegnante di musica Liliana Aiera, il consulente del lavoro Vania Talluto, la giornalista Rita Cinardi, la fisiatra Antonella Bonifacio e il dipendente comunale Maurizio Salvaggio. La penalista Annalista Petitto è scesa in campo con ben 7 liste, “Cltuttalavita, Orgoglio Nisseno”, Avanti Caltanissetta, Fare Centro con Totò Licata, “Insieme”,“Ora”e“Caltanissetta Futura e Democratica”. Ha indicato come assessori Salvatore Licata, Alberto Calafato, Vincenzo Cancelleri, Felice Dierna, Leyla Montagnino e Carmelo Milazzo. Si presenta con una sola lista denominata “Forza del Popolo”il commerciante Ignazio Riggi che ha indicato come possibili assessori Roberto Falzone, Fabrizio Fama, Ivo Scribani e Calogero Napoli. A candidarsi pure con sette liste è l’altro penalista candidato sindaco, Walter Tesauro, sostenuto da Giovanna Candura (scelta come vicesindaco) ed ha designato assessori Oscar Aiello (Lega), Calogero Adornetto e Guido Delpopolo (Forza Italia), Salvatore Toti Petrantoni e Calogero Bruzzaniti (Fratelli d’Italia), Calogero Valenza (Democrazia Cristiana), il deputato Francesco Saverio Romano e l’ex sindaco di Gela Angelo Fasulo di “Noi Moderati”, con questi ultimi due che potrebbero poi far posto a referenti locali.