Il decreto del Vescovo Russotto: “Evitare qualsiasi commistione fra “esposizione” politica e manifestazioni religiose o di pietà popolare”

CALTANISSETTA. <Quanti svolgono un pubblico incarico politico o amministrativo a qualsiasi livello e quanti non offrono una chiara credibile testimonianza di correttezza e coerenza morale con i principi del Vangelo non possono far parte di comitati per le feste religiose e non possono portare il baldacchino e l’ombrella per la processione del SS Sacramento o altro in occasione di feste religiose, evitando così commistioni poco opportune>.

E’ quanto ha stabilito il vescovo della Diocesi di Caltanissetta, mons. Mario Russotto attraverso un decreto estremamente chiaro e al tempo stesso inequivocabile. Le prossime elezioni amministrative e quelle europee a Caltanissetta sono ormai alle porte e la Chiesa ha inteso prendere posizione in maniera netta esprimendo la sua ferma volontà di <Evitare una qualsiasi commistione fra “esposizione” politica e manifestazioni religiose o di pietà popolare>.

Nel decreto è stato anche evidenziato il fatto che <Considerata la non opportunità di discriminazione, pur con valide argomentazioni anche di carattere morale, fra esponenti politici e fra amministratori della “res pubblica” in occasione di feste e processioni religiose>, ma anche <Considerato che la solennità del Corpus Domini con la processione eucaristica del giorno e nei giorni successivi per la tradizionale “ottava” o qualche altra festa religiosa cade in prossimità di elezioni politiche o amministrative>, il vescovo ha decretato che non potranno nè far parte di Comitati per le feste religiose, nè tantomeno portare il baldacchino e l’ombrella per la processione del SS Sacramento.

Tutto questo anche per mantenere quella che, nel decreto, lo stesso Vescovo Russotto ha definito senza mezzi termini, l’esigenza di mantenere “La chiara e ferma distanza da qualsivoglia forma di commistione tra sacro e profano”.