Caltanissetta, insegna elettorale del candidato Bonaffini (FdI) danneggiata: “Non desisterò dal mio impegno a servizio dei cittadini”

L’insegna elettorale del candidato Manuel Bonaffini (FdI) è stata danneggiata nella notte del 12 maggio 2024 ad opera di ignoti. L’insegna era collocata presso la sede del Comitato Elettorale del candidato e raffigurava il logo del partito nel quale milita e ricopre l’incarico di vice presidente Provinciale: Fratelli d’Italia.

“Ho ritenuto necessario e doveroso segnalare l’accaduto alla Legione dei Carabinieri “Sicilia” stazione di Caltanissetta – ha dichiarato Bonaffini –, perché possano essere assicurati alla giustizia coloro che si sono resi responsabili dell’accaduto.”

Ha continuato: “Desidero pubblicamente ringraziare tutti coloro che hanno avvertito il bisogno di testimoniarmi la loro vicinanza, rassicurandoli che non desisterò dal mio impegno a servizio dei cittadini con immutato impegno, passione e concretezza. Desidero, ancora, rappresentare che i presunti autori dei fatti denunciati, forse, sarebbe stato possibile individuarli laddove il contesto urbano nei quali, questi ultimi, si sono verificati fosse stato presidiato da un efficace sistema di videosorveglianza che, di converso, nel caso presente non è stato possibile rinvenirne l’esistenza. Ciò detto auspico che i sistemi di videosorveglianza cittadina possano essere implementati quale utile strumento per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di criminalità.”