Caltanissetta, il presidente Schifani all’auditorium “Volta” per sostenere Tesauro sindaco e i candidati al consiglio comunale

Questa mattina, 15 maggio, è stata presentata anche l’ultima lista a sostegno del candidato sindaco Walter Tesauro: “Noi Moderati”.

La Coalizione che sostiene il candidato del centrodestra Tesauro è così composta: Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega Salvini, Azzurri per Caltanissetta, Democrazia Cristiana, Giovanna Candura riprendiamo il cammino e Noi Moderati.

“Voglio ringraziare tutti i candidati che hanno scelto di entrare in campo insieme a me – dichiara Walter Tesauro –. E a loro faccio un grande in bocca al lupo per un percorso che ci vedrà protagonisti. Desidero anche ringraziare il Presidente della Regione. Renato Schifani, che domenica sarà con noi per la presentazione dei candidati. E questo non può fare altro che comprovare una coalizione di centrodestra più che coesa.”



Domenica, 19 maggio, alle 10:30, nell’auditorium del liceo scientifico “A. Volta” di Caltanissetta, verranno presentati i candidati delle sette liste con presenza Governatore della Regione Siciliana, Sen. Renato Schifani.

L’incontro previsto rappresenta un momento di alto rilievo non solo per la partecipazione del Sen. Schifani, ma anche per l’ampia presenza dei candidati al consiglio comunale, i quali sono la conferma di un centro-destra unito e compatto, di una Coalizione che ha a cuore la città di Caltanissetta e consapevole di mettere in campo figure qualificate in grado di offrire risposte concrete.