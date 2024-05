Italia più povera, le famiglie perdono potere d’acquisto. Istat, il 14% operai è povero

Gli italiani sono sempre più poveri e anziani con una forbice che cresce, anche a causa dell’inflazione, tra le famiglie benestanti e quelle che fanno fatica ad arrivare alla fine del mese: è la fotografia del rapporto annuale dell’Istat, secondo il quale ci si sposa sempre più tardi e si rinvia la genitorialità molto oltre i 30 anni. Negli ultimi 20 anni il nostro Paese ha accumulato ritardi sul volume di Pil rispetto alle principali economie europee mentre le retribuzioni hanno perso potere d’acquisto.

Le persone in povertà assoluta sono 5,75 milioni, pari al 9,8% della popolazione, la percentuale più alta registrata negli ultimi 10 anni. Sono poveri in percentuale soprattutto i minori (il 14% del totale) con un tasso che è quasi triplo rispetto alla fascia tra i 65 e i 74 anni (al 5,4%), dato legato anche alla caduta del potere d’acquisto delle retribuzioni a fronte della crescita dei prezzi. Negli ultimi 10 anni le retribuzioni lorde reali hanno perso il 4,5% del potere d’acquisto ed è cresciuto il fenomeno dei ‘working poor’, ovvero delle persone che pur lavorando rientrano nella povertà assoluta. La povertà è legata non solo al proprio reddito ma anche alla consistenza della famiglia e al luogo in cui si abita.

Per cui con lo stesso stipendio si può non essere povero in provincia di Caltanissetta ed esserlo a Milano. In un periodo di alta inflazione, poi, il lavoro autonomo ha retto meglio di quello dipendente. “Il reddito da lavoro – scrive l’Istat – ha visto affievolirsi la sua capacità di proteggere individui e famiglie dal disagio economico.

Tra il 2014 e il 2023 l’incidenza di povertà assoluta individuale tra gli occupati è passata dal 4,9% nel 2014 al 7,6% nel 2023. Per gli operai l’incremento è stato più rapido passando da poco meno del 9% nel 2014 al 14,6% nel 2023″. Nel 2023 l’8,2% dei dipendenti era in povertà assoluta a fronte del 5,1% degli indipendenti.

Dati letti dalla segretaria del Pd, Elly Schlein, come la prova della necessità di introdurre il salario minimo e dal leader della Cgil, Maurizio Landini, dell’urgenza di rinnovare “tutti i contratti, pubblici e privati”. Luigi Sbarra coglie invece l’occasione per tornare a proporre un patto tra governo e parti sociali per aumentare salari e produttività. Sul fronte macroeconomico, il Pil in volume solo a fine 2023 è tornato ai livelli del 2007, ovvero a quello del periodo pre-crisi: in 15 anni si è accumulato un divario di crescita di oltre 10 punti con la Spagna, 14 con la Francia e 17 con la Germania. Rispetto al 2019 il Pil nominale è cresciuto del 4,2%, più rapidamente delle maggiori economie Ue ma il divario con la crescita di quello reale resta ampia.

L’inflazione ha penalizzato soprattutto le famiglie più povere: tra il 2014 e il 2023, la spesa equivalente delle famiglie è diminuita nel complesso in termini reali del 5,8%. ma per le famiglie del primo quinto della distribuzione è diminuita dell’8,8% mentre per quella del quinto più ricco è scesa appena del 3,2%. “L’impoverimento, spiega l’Istituto, è stato generalizzato” ma, “il calo è stato più forte per le famiglie dei ceti bassi e medio-bassi, appartenenti al primo e al secondo quinto della distribuzione”. Una delle maggiori criticità del Paese è quella demografica: nel 2023 si contano tre milioni di giovani in meno rispetto al 2003 (cinque milioni in meno rispetto al 1994 quando erano tra i 18 e i 34 anni i figli del baby boom).

Negli ultimi 30 anni c’è stato invece un aumento di cinque milioni di over 65 (ora sono oltre 14 milioni), dato che crescerà man mano entreranno nella fascia i nati negli anni Sessanta. E la tendenza dovrebbe peggiorare ancora dato che i giovani ritardano sempre di più la creazione della propria famiglia con quasi cinque anni in più rispetto a inizio secolo.

“Gli attuali giovani – scrive l’Istat – hanno transizioni sempre più protratte verso l’età adulta. Nel 2022, il 67,4% dei 18-34enni vive in famiglia con quasi otto punti in più rispetto al 2002 (59,7%). Si posticipano anche la nuzialità e la procreazione. Nel 2022, l’età media al primo matrimonio è di 36,5 anni per lo sposo (31,7 nel 2002) e 33,6 per la sposa (28,9 nel 2002); quella della prima procreazione per le donne è salita a 31,6 anni, contro 29,7 nel 2002”.