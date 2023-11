Caltanissetta, Natale in Rosa: pronta la quinta edizione tra conferme e nuove proposte

A Caltanissetta anche il 2023 si chiude a suon di musica con gli immancabili appuntamenti di “Natale in Rosa”.

Giunta ormai alla quinta edizione questa manifestazione, realizzata esclusivamente con finanziamenti di sponsor privati, regala grandi emozioni al pubblico che non perde l’opportunità di assistere ai concerti in presenza o attraverso i canali social.

Il format ormai vincente, pensato e realizzato da Tiziano La Marca e Marco Tumminelli, prevede il coinvolgimento di uno o più artisti che si esibiscono davanti all’altare offrendo generi musicali differenti. Sonorità del jazz, blues, lyric gospel o pop, amplificate dall’acustica del luogo sacro, si diffondono tra le bellezze delle chiese nissene scenograficamente arricchite dall’illuminazione architetturale.

Natale “in rosa” per omaggiare Caltanissetta che ha avuto, come prima patrona cittadina, proprio la Madonna, madre simbolica non soltanto di Gesù Cristo ma di tutta l’umanità. La prima edizione di Natale in Rosa è nata proprio in centro storico, cuore nisseno e primo fulcro cittadino. L’idea, però, è sempre stata quella di estendersi oltre questi confini antichi per creare una linea continua tra passato e presente. La manifestazione, anche in questa quinta edizione, è volutamente itinerante per consentire di poter avvolgere in un abbraccio tutta la città e sottolineare come nessun luogo deve essere abbandonato o isolato ma, al contrario, accolto e valorizzato. Un messaggio che racchiude il significato del Natale, di una rinascita culturale e spirituale e un’epifania che rinnova ciò che è stato per poter correggere gli errori, accettare i doni ricevuti e condividerli con chi ci circonda.

Gli appuntamenti sono organizzati nelle dentro le chiese nissene – non ancora mai raggiunte da questa manifestazione – con la disponibilità della Diocesi di Caltanissetta e dei parroci coinvolti.

Delizieranno il pubblico con concerti gratuiti e aperti al pubblico, Giuliana Di Liberto, Nicola Falco, Roberto Macrì, Resonantiae Camera Chorus, Gaetano Rubulotta, Tr3Qu4rti Ensemble e Roberta Zitelli.

Per realizzare i concerti liberi e gratuiti e sostenere le spese logistiche per l’organizzazione di questa lunga manifestazione che accompagnerà i cittadini dal 10 dicembre 2023 al 5 gennaio 2024 alcuni imprenditori hanno accolto l’invito a mettersi all’opera non soltanto a parole ma anche con i fatti. “Ringraziamo in particolare Delfino La Ferla, la cooperativa sociale Etnos di cui è presidente Fabio Ruvolo, Mauro Scarpulla, Gianluca Amico, Alessandro Cortese, Aldo Rapè, Michael Di Marco e Michele Spena”.

Sponsor della manifestazione, infatti, saranno EquoDress Sartoria sociale, Scarpulla, PMA, Makrovision, VerdeAmico, Primaquinta, Il Fatto Nisseno e DFL, quest’ultimo come presenza fissa da ben 5 anni come Main Sponsor.

“Non bisogna accomodarci e attendere che dall’esterno arrivi una proposta, un evento o un’attività – hanno commentato Tiziano La Marca e Marco Tumminelli -. Il nostro “Natale in Rosa” è un omaggio alla città ma anche un invito per ciascuno dei nostri concittadini a strutturare proposte, creare opportunità e metterle in pratica aprendosi anche alla collaborazione virtuosa di chi abbiamo al nostro fianco”.

Essere agli ultimi posti delle classifiche nazionali per la qualità della vita o del benessere, dunque, non deve scoraggiare ma, al contrario, spronare a sbracciarsi e proporre idee e soluzioni. L’industria culturale e artistica, come quella messa in campo con Natale in Rosa, rappresenta anche questa visione, quella di promuovere talenti e artisti locali, offrire loro un’opportunità di ribalta o una palestra per poter emergere, accrescere la visibilità e creare collaborazioni virtuose che possano riaccendere il “rosa”, quella tonalità brillante che si identifica con la luce di una nuova alba, quella della speranza per il futuro.

Il programma di Natale in Rosa 2023:

10 Dicembre: Giuliana Di Liberto duo nella Chiesa di San Pietro

20 Dicembre: Roberta Zitelli Trio nella Chiesa San Luca

27 dicembre: Tr3 Qu4rti Ensemble nella Chiesa San Marco

5 gennaio: Dress Christmas all’istituto testasecca e Resonantiae Camera Chorus chiesa Sant’ Anna al Testasecca con un doppio spettacolo programmato per le ore 17.30 e 19.30

A seguire un breve estratto dei curricula degli artisti che si esibiranno a Natale in Rosa 2023:

Giuliana Di Liberto, cantante, compositrice e autrice. Docente di Canto Jazz. Ha conseguito il Diploma di Laurea al Conservatorio Bellini di Palermo. Docente di Canto Jazz al “Castelbuono Jazz Festival”. Partecipa all’attività concertistiche nelle rassegne di Palermo Classica con i progetti di cui è cantante solista come Camera Rock, BeatleSymphony e New romance Song Book. Ha suonato con orchestre come Opera Theatre Orchestra di Chisinau, Orchestra del Conservatorio V. Bellini, Chamber Orchestra di Palermo Classica, Orchestra Jazz Siciliana, Orchestra Giovanile Mediterranea e Orchestra Sinfonica di Palermo Classica. Vincitrice di premi nazionali come l’Oscar dei giovani in Campidoglio e Festival Internazionali come il Golden Wings all’Opera Theatre di Chisinau (Moldavia) e Universong International Music Festival (Isole Canarie).

Resonantiae Camera Chorus è un coro di voci femminili costituitosi nel mese di Gennaio 2016 presso l’Oratorio Salesiano “San Luigi” di San Cataldo. Esso nasce con il desiderio di esplorare e far conoscere composizioni di autori contemporanei che propongono una scrittura corale nuova e talvolta ardita usando, tuttavia, testi sacri del repertorio liturgico. Il gruppo si compone di 18 elementi ed è suddiviso in Soprani primi, Soprani secondi e Contralti. La preparazione vocale è curata dal soprano Ivana Stringi. Il Direttore è il M° Daniele Riggi.

Tr3Qu4rti Ensemble è composto dalla voce di Alessandro Pistone, la voce e il violino di Laura Gallo, l’arpa di Brenda Piscopo e il violoncello di Laura Verde. La forza dei quattro è quella di ritrovarsi per fare musica e trarne godimento. Il gruppo si cimenta in cover con generi e stili musicali diversi, vantando un repertorio che spazia dal classico al pop per arrivare fino alle ballad più famose di questi e dei vecchi tempi. Il tutto arrangiato ad hoc per la formazione che prevede un’arpa, un violoncello, un violino e, alternativamente, una o due voci miste.

Roberta Zitelli ha un curriculum costruito grazie all’esperienza maturata durante gli anni di studio di Canto Jazz, Canto Moderno e Pianoforte con i Maestri R.Bentivoglio, A.Leotta, A.Nilletti Alejandro Saorin Martinez, Daniele Riggi.

Tra le collaborazioni come Corista in Orchestra ha avuto importanti esperienze con Mario Biondi, Ron, Mario Venuti, Paolo Belli, Giusy Ferreri, Amedeo Minghi, Alex Britti, Alexia, Riccardo Fogli, Annalisa Minetti, Irene Fornaciari, Manuela Villa, Francesca Alotta, Gigi D’Alessio, Sal Da Vinci, Giancarlo Guerrieri, Gianni Bella, Beans, Plinio Maggi, Umberto Balsamo, Jenny B. Ha collaborato con Studi di Registrazione e Produzioni: SEAMUSICA di Salvo La Rosa e Tony Ranno, TRP Music di Riccardo Samperi, Ibleart StudioRecording, CAMS Arti e Mestieri dello Spettacolo, Rec Studio di Aldo Giordano.

Non sono mancate le partecipazioni in Musical, Cinema e Televisone con il Musical “Casanova” (Fioretta Mari – Direttore Artistico Stage Formazione Musical, Valentina Spampinato e Raffaele Paganini -Coreografie, Lara Fabian – vocal coaching e supervisione musicale); Mezzogiorno in Famiglia su Rai Due con l’Orchestra del Maestro Gianni Mazza e il Film “Malavoglia” con la regia di Pasquale Scimeca.