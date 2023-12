Caltanissetta, Festa dei tre Santi: giovedì la tradizionale processione per le vie della città

Questo pomeriggio, dalla Cattedrale Santa Maria La Nova, si svolgerà la tradizionale “Festa dei Tre Santi” accompagnata dalla processione per le vie della città.

Il programma è ormai consolidato e si ripete sempre uguale negli anni.

La festa, simbolo di grande devozione, nacque spontaneamente per volontà del popolo che portò i tre simulacri in Processione per ringraziare i tre Patroni della città di averla risparmiata dal devastante terremoto del 1908.

Oggi, 28 dicembre 2023, dalle ore 19 inizierà la processione con l’uscita dei tre simulacri dalla Cattedrale Santa Maria La Nova.

I fercoli di Gesù Redentore, Maria Immacolata e San Michele Arcangelo procederanno in Piazza Garibaldi, Corso Vittorio Emanuele, via Re d’Italia e Corso Umberto per ritornare poi in Piazza Garibaldi e, infine, rientrare in Cattedrale.