Turista precipita da una nave da crociera italiana: salvata dall’ufficiale Giuseppe Ruocco

Era precipitata dalla nave da crociera Meraviglia della Msc nel porto di Ocean Bay, alle Bahamas mentre la nave era impegnata nelle operazioni di sbarco.

La turista è finita in mare nello stretto corridoio che separa la nave dalla banchina. Senza pensarci un attimo l’ufficiale Giuseppe Ruocco, di Massa Lubrense, si è tuffato dall’imbarcazione per raggiungere la donna che, tra l’altro, non sapeva nuotare e l’ha sostenuta a galla, trascinandola verso la poppa per consentire l’arrivo dei soccorsi.

L’ufficiale di marina Giuseppe Ruocco, vedendo la scena non ci ha pensato due volte, e si è tuffato. Lui, originario di Massa Lubrense, è stato particolarmente veloce e abile portando sulla banchina la turista.

A raccontare l’episodio è la pagina Facebook ‘Sorrento e Dintorni’ che sottolinea come l’ufficiale-eroe abbia evitato la tragedia sottolineando il “Coraggio e prontezza di riflessi hanno scongiurato che la caduta in mare di una crocierista finisse in tragedia”.

Le urla di terrore da parte del marito e dei figli che hanno assistito alla scena si sono poi tramutate in un lungo applauso per il giovane ufficiale.

Il coraggioso gesto di Giuseppe non è passato inosservato agli occhi dei vertici Msc che l’hanno ufficialmente definito l’eroe della Meraviglia.

“Sapere che mio figlio ha salvato la vita ad una giovane mamma con bimbi piccoli, mi rende il papà più orgoglioso del mondo” ha commentato Angelo, il padre di Giuseppe Ruocco dopo aver appreso la notizia.