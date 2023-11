Trovato il corpo senza vita di Giulia. Il procuratore: “Filippo, costituisciti”

Giulia Cecchettin è morta. Il corpo della 22enne è stato trovato intorno alle 12 dai vigili del fuoco poco lontano dal lago di Barcis, in provincia di Pordenone.

Negli ultimi giorni le ricerche della coppia si erano intensificate proprio in quella zona perchè secondo la ricostruzione fatta grazie alle celle agganciate dal telefonino dell’ex fidanzato Filippo Turetta c’erano due ore di buco temporale. Del ragazzo ancora non si hanno notizie.

Poco distante dal parcheggio del lago, utilizzato per lasciare roulotte e camper, c’era una Grande Punto nera identica a quella usata da Filippo ma dalle verifiche dei carabinieri è emerso che non si tratta della vettura del 22enne.

L’appello del procuratore di Venezia

Il procuratore capo di Venezia Bruno Cherchi ha rivolto un appello a Turetta per convincerlo a consegnarsi. “E’ un appello al ragazzo – ha spiegato ai giornalisti – affinchè si costituisca e possa dare la propria versione dei fatti. Speravamo di non dover dare questa notizia (il ritrovamento del corpo di Giulia, ndr) ma la ricostruzione dei fatti che potrebbe fare Turetta sarebbe molto importante, anche per lui stesso. Per questo ribadisco: non continui questa sua fuga e si costituisca”.

Il dolore della sorella Elena

“Rest In Power. I love you”. E’ Il messaggio pubblicato sul suo profilo Instagram da Elena Cecchettin, sorella di Giulia Cecchettin, la 22enne di cui si erano perse le tracce una settimana fa e ritrovata oggi priva di vita poco lontano da Barcis (Pordenone). Accanto al messaggio anche un selfie in bianco e nero delle due sorelle