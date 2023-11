Tajani “Evitare una crisi umanitaria a Gaza”

ROMA (ITALPRESS) – Il vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, sarà domani a Parigi per partecipare alla Conferenza umanitaria internazionale per la popolazione di Gaza, indetta dal presidente francese Macron per coordinare il sostegno della comunità internazionale ai civili palestinesi. “L’Italia ha condannato con la massima fermezza la violenza terroristica perpetrata da Hamas contro i civili israeliani”, ha dichiarato Tajani, aggiungendo che “dobbiamo ora pensare a fare il massimo per evitare una crisi umanitaria a Gaza e l’Italia è pronta a fare la sua parte, come dimostrato dall’invio di due voli umanitari destinati a fornire un aiuto immediato ai civili nella Striscia”. In proposito, come annunciato dal ministro della Difesa Crosetto, la nave della Marina Militare italiana Vulcano, attrezzata con ospedale e sale operatorie, è in partenza per il Medio Oriente per accogliere feriti di Gaza. In occasione della Conferenza, Tajani illustrerà ai partecipanti l’importanza che la presidenza italiana del G7 nel 2024 intende attribuire alla situazione in Medio Oriente, con l’obiettivo di giungere a una soluzione credibile e duratura alla crisi, che parta dal sostegno dei partner all’Autorità Nazionale Palestinese e alla ripresa di un processo politico basato sul principio “due popoli due Stati”.

