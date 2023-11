Sondaggio, per 47,7% italiani stessa situazione economica di un anno fa

ROMA (ITALPRESS) – A distanza di poco più di un anno dall’insediamento del Governo guidato da Giorgia Meloni, gli italiani danno i primi giudizi sull’operato dell’Esecutivo e del Presidente del Consiglio. Secondo un sondaggio di Euromedia Research, in generale un cittadino su 3 è soddisfatto, mentre poco oltre la metà della popolazione boccia la premier Giorgia Meloni con giudizi e opinioni diametralmente opposti tra gli elettori dei partiti di maggioranza e quelli di opposizione. Un elettore su 5 della Lega di Salvini esprima un parere negativo sull’operato della leader di Fratelli d’Italia. In merito al Governo, invece, il voto complessivo assegnato dagli italiani si ferma poco sotto la sufficienza. Tra i più critici e con un voto estremamente negativo ci sono gli elettori dei partiti di centrosinistra e del Movimento 5 Stelle, mentre altri partiti minori e i partiti dell’area di centro si fermano su un voto intermedio di poco superiore al 5. Nel complesso, facendo una sintesi dell’ultimo anno e pensando alla propria situazione economica e sociale, quasi la metà della popolazione (il 47,7%)ritiene sia uguale a quella dello scorso anno, ma il 41,8%, invece, dichiara di ritrovarsi in una situazione peggiore rispetto ad un anno fa.

Sondaggio di Euromedia Research per “In Onda” realizzato il 09/11/2023 con metodologia mista CATI/CAWI su un campione di 800 casi rappresentativi della popolazione italiana maggiorenne.

