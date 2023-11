Sommatino. Consegnati i lavori per la realizzazione del nuovo asilo nido

SOMMATINO. L’amministrazione comunale ha annunciato l’avvenuta consegna dei lavori per la realizzazione del nuovo Asilo Nido. L’annuncio dell’ Amministrazione Comunale è avvenuto in presenza della Ditta aggiudicataria, del Direttore dei lavori e del Dirigente dell’ Ufficio Tecnico Comunale.

L’ edificio verrà costruito proprio nell’area retrostante e i lavori avranno inizio già nei prossimi giorni. “Siamo particolarmente orgogliosi del risultato raggiunto in quanto l’asilo nido contribuirà a rimuovere le difficoltà per i genitori di conciliare famiglia e lavoro, e soprattutto garantirà ai bambini in tenera età assistenza e svago – ha detto il sindaco – quest’opera è destinata a sostenere le famiglie con azioni concrete”.