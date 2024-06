Caltanissetta. Riparte il 20 giugno dal palco del Berk la nuova avventura di “Banda Larga – Funky Cover Big Band”

CALTANISSETTA. Riparte dal palco del Berk la nuova avventura musicale capitanata dal vulcanico Sandro Giglio, direttore artistico di fortunati programmi come MyBand e manifestazioni partecipatissime come “Cantaestate” e “Musicalmuseo” a Caltanissetta.

Si chiama “Banda Larga – Funky Cover Big Band” e dal 20 giugno le sue frequenze viaggeranno in tutto il territorio della provincia per arrivare, speriamo, molto lontano. Oltre a Giglio, che ricordiamo anche per la sua lunghissima esperienza musicale come batterista del gruppo funky e rock “Gatta ci Cova”, saranno ben 8 i componenti della nuova formazione creata, dichiara il suo leader, per “ritrovare il gusto di suonare live”: Aurelio Cerami, bassista raffinato e di eccellente talento, Salvatore detto “Totò” Polizzi, poliedrico tastierista il cui repertorio varia dal pop al jazz senza soluzione di continuità, Pietro Ferraro cantante anticonformista che stavolta veste i panni di percussionista d’eccezione e che nel passato ha suonato anche nella formazione “equazione zero”; e poi ancora Giuseppe Collerone, vigoroso chitarrista della band “Desaparacido”, Giovanni La Placa pluriesperto sassofonista.

La voce, strumento di straordinaria complessità, sarà affidata a Gaia Lipani giovanissima cantante il cui timbro delicato non manca di sfumature funky accompagnata da dai coristi Martina Staccia, protagonista di numerose esibizioni e lead vocal per tante band e infine il giovane e talentuosissimo Francesco di Giugno, reduce dall’esperienza televisiva di “Tale e Quale Show”. Curatore e vocal coach d’eccezione, Manuel Scarano produttore musicale dell’etichetta FM Wave.

Il vasto repertorio della band compie un vero e proprio viaggio attorno al mondo della musica, privilegiando gli anni ’80 e ’90 e giungendo fino ai nostri giorni, intrecciando il pop con il funky e lo stile scary pocket. “Non so se sarà il mio ultimo progetto o se mi verrà in mente qualche altra idea, non riesco a stare fermo – dichiara Sandro Giglio – la musica ha sempre rappresentato per me una musa ispiratrice e il linguaggio più diretto per esprimere le mie emozioni e condividere sogni, un modo per essere felici in un momento in cui ne abbiamo davvero bisogno!”. Appuntamento al Berk in Via Borremans 6 a Caltanissetta, il 20 giugno a partire dalle 21.