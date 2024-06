Rassegna stampa. Caltanissetta, effettuata verifica suppletiva nella sezione 26

Elezioni comunali. Sono emerse discrepanze tra i dati dello spoglio inseriti nei registri e quelli riportati nei verbali relativamente alle preferenze assegnate ai candidati al consiglio comunale. I controlli proseguono.

Ieri pomeriggio l’accertamento è stato effettuato dai componenti della sezione 1 ed è stato seguito da alcuni candidati.

E’ stato necessario effettuare una verifica supplementare ieri pomeriggio nella scuola elementare “San Giusto” di viale Regina Margherita, per accertare – per una sezione – l’esatto numero dei voti ottenuti dai candidati e dalle diciannove liste per il rinnovo del Consiglio comunale di Caltanissetta. Il controllo suppletivo ha riguardato lo scrutinio della sezione 26, ubicata in via Pietro Leone, nella scuola elementare “Montessori” a Santa Petronilla. A disporre e a mettere in atto il controllo straordinario delle schede – che si è reso necessario poiché dalle verifiche sono state riscontrate discordanze nei numeri delle preferenze assegnati alle liste ed ai candidati dapprima nei registri dello spoglio e poi in quelli trascritti sui verbali – è stato il magistrato David Salvucci, che è responsabile della Commissione elettorale provinciale, di cui fanno pure parte i componenti della sezione numero uno di Caltanissetta che ha come presidente di seggio Valentina Vaccaro, segretaria Mariangela Randazzo e scrutinatori Claudio Trobia, Manfredi Tortorici, Evelin Puzzanghera, Giulia Lo Presti e Sonia Lacagnina. Un controllo seguito e vissuto ieri da diversi candidati e da loro familiari ed amici con molta attenzione e tensione e durato poco più di due ore e mezzo, al quale hanno assistito anche molti rappresentanti delle liste e dei partiti, e pure consiglieri comunali uscenti. Tra i presenti Gianluca Micciché, Felice Dierna, Giusy Mosca, Calogero Adornetto, Angelo Scalia, Vincenzo Pennica, Marina Mancuso e Fabrizio Di Dio. Durante la verifica a quasi tutte le liste sono stati attribuiti dei voti, ed è stato possibile riscontrare che in questa sezione ad ottenere il maggior numero di preferenze sono state le liste e i candidati di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Movimento 5 Stelle, Insieme-Petitto Sindaco, “Avanti Così” di Roberto Gambino, “Fare Centro con Licata”, “Cl.tuttalavita”,e poi Democrazia Cristiana e “Azzurri per Caltanissetta” di Walter Tesauro. «Continueremo – ha detto il presidente della Commissione dott. David Salvucci a conclusione della verifica portata a termine con grande professionalità – anche nei prossimi giorni per controllare tutti i verbali e gli atti redatti dai presidenti di seggio. Ma questo lavoro nonostante si preannunzia molto laborioso ed impegnativo, non fa prevedere altre difficoltà particolari». Nel frattempo i responsabili di partiti e liste civiche che si sono fronteggiati nel primo turno di questa competizione amministrativa, completata una prima analisi dei voti, guardano avanti, soprattutto quelli direttamente coinvolti nel ballottaggio del 23 e 24 giugno. Ora si affinano le strategie politiche e si cercano nuove possibili alleanze per ampliare il rispettivo bacino elettorale. Come è noto al ballottaggio per eleggere il nuovo sindaco di Caltanissetta andranno l’avv. Walter Tesauro e l’avv. Annalisa Petitto.