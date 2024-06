Santa Caterina. I proprietari di case e terreni agricoli di “Contrada Pozzillo” ringraziano l’associazione civici volontari antincendio Xirbi

SANTA CATERINA. I proprietari di case e terreni agricoli seminati a grano o altro di “Contrada Pozzillo” Territorio di Santa Caterina Villarmora (CL) Vogliamo ringraziare pubblicamente *l’associazione civici volontari antincendio Xirbi,di cui ne fanno parte valorosi giovani ,degli ex vigili del fuoco Caporeparti in quiescenza ed il loro Presidente Rosario Gentile e il Vicepresidente Giorgio Caroana* ,per aver saputo contenere e spegnere il fuoco divampato il giorno 11/06/2024 in C/da Pozzillo .

L’incendio è iniziato nei pressi di un capannone del nostro Territorio ( che a detta dei vicini stavano lavorando persone per ripulire i dintorni del capannone ). All’improvviso il cambio di vento in una giornata calda ed afosa ha ingigantito le fiamme da non poterle più spegnere . Parecchie telefonate abbiamo fatto al numero 1515 e ci hanno risposto che erano impegnati in altro sito a San Cataldo . Abbiamo telefonato il 115 e per la giornataccia anche loro erano di già impegnati e non potevano venire tempestivamente.

Come d’incanto arrivano dei volontari attrezzati di idranti da Xirbi a dare aiuto ai volontari cittadini che con mezzi di fortuna cercavano di spegnere il fuoco ormai incontrollato su circa 20 Ettari. I volontari con professionalità hanno saputo bloccare e spegnere il fuoco che già aveva divorato 6 Ettari circa di grano duro nella Proprietà di Cascio Agostino Agricoltore e di conseguenza un Allevatore di pecore ,”alla quale avevo promesso di far pascolare le mie stoppie del grano” rimane senza pascolo in una annata tristemente siccitosa e di carestia per tantissimi del Settore Agricolo Martoriato dai Governanti di turno. Un Grazie di vero cuore da tutti noi a questi uomini e donne che fanno parte di questa Associazione volontari antincendio Xirbi che hanno evitato il peggio !