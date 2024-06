Conte, sconfitta colpa mia ma resto leader, M5s non morirà. “Nessuno ha posto il tema della mia leadership”

“Mi assumo tutta la responsabilità del risultato” delle elezioni Europee “per non aver mobilitato i cittadini convincendoli dell’importanza di rinnovarci la fiducia” ma “nessuno tra tutti quelli intervenuti (negli organi del partito, ndr), ha posto il tema della mia leadership”. Lo afferma il leader M5s Giuseppe Conte in una intervista al Fatto quotidiano nella quale sottolinea che “ad oggi non vedo affatto questo rischio” ovvero che i Cinquestelle scompaiano.

“Non saremo mai un partito tradizionale”, “se perdessimo la nostra forza innovatrice sarebbe meglio estinguerci, anzi biodegradarci” e “nel momento in cui non fossi più utile al progetto mi farei da parte”, sottolinea. Tornando sulle Europee, osserva, “sicuramente la polarizzazione voluta da Meloni d’accordo con Schlein e con la complicità dei mezzi di informazione non ci ha favorito”