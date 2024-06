Ambiente, 17 giugno Giornata mondiale contro desertificazione e siccità

Il 17 giugno è la Giornata contro la desertificazione e la siccità e il tema scelto per quest’anno è ‘Uniti per la terra. La nostra eredità. Il nostro futuro’, per mettere in luce il futuro della gestione del territorio: la nostra risorsa più preziosa per garantire la stabilità e la prosperità di miliardi di persone in tutto il mondo.

Il Paese ospite è, per questa edizione, la Germania, firmataria della convenzione e uno dei suoi sostenitori convinti. Insieme al ministero per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (BMZ) e alla città di Bonn, che ospita il Segretariato Unccd dal 1999, saranno organizzati una serie di eventi rivolti al pubblico: una mostra fotografica, programmi educativi e spettacoli musicali, insieme a una campagna sui social media lanciata prima della Giornata, per garantire la portata globale del tema di quest’anno.

L’evento di commemorazione globale alla Bundeskunsthalle il 17 giugno, che segnerà anche il 30° anniversario dell’Uncdd, riunirà leader mondiali, giovani e personalità di spicco del mondo accademico, della società civile, dello sport e dello spettacolo per mostrare la forte ambizione di essere uniti per la terra, in vista della più grande conferenza delle Nazioni Unite sulla terra e la siccità che si terrà a Riyadh, in Arabia Saudita, nel dicembre 2024 (Unccd COP16).

Gli obiettivi della Giornata della desertificazione e della siccità sono quelli di promuovere la consapevolezza pubblica sui problemi legati alla desertificazione, al degrado del territorio e alla siccità, presentare soluzioni guidate dall’uomo per prevenire la desertificazione e invertire l’intensificarsi della siccità, rafforzare l’attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite per combattere la desertificazione. La giornata è stata proclamata il 30 gennaio del 1995, dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite