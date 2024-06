Terzo posto e medaglia di bronzo per il nisseno Mattia Riggi (Fiamme Oro) ai Campionati Europei Under 15 di Pesistica a Salonicco

CALTANISSETTA. Una gran bella notizia per la pesistica e lo sport nisseno arriva da Salonicco in Grecia. Qui, Mattia Riggi, nel Campionato Europeo Under 15 di pesistica, il giovane atleta nisseno della sezione Fiamme Oro di Caltanissetta ha conquistato la medaglia di bronzo.

Accompagnato dai tecnici della nazionale Mattia in totale ha sollevato 84 chilogrammi di strappo e 95 di slancio facendo registrare un risultato totale di 1079 kg che gli è valso il terzo posto europeo .Una gara molto lunga durata ben due ore dove tutti i finalisti si sono giocati le prime posizioni, ma la voglia dell’atleta delle Fiamme Oro, allenato dai tecnici Maurizio Sardo e Mirco Scarantino, era quella di conquistare una medaglia europea; un sogno che si è avverato grazie a Mattia Riggi che, con il suo talento, ha ormai abituato tutti a questi splendidi risultati.

I complimenti all’atleta nisseno sono giunti da parte della Questura di Caltanissetta che ha inteso lodare lo spirito del giovane pesista del gruppo Fiamme Oro che ha onorato la competizione europea con la conquista di una prestigiosa medaglia che gli ha permesso di salire sul podio.